What if… ? : les scripts de la saison 2 sont presque terminés !

A.C Bradley, le scénariste en chef de la série What if… ? vient de confirmer que les scripts de la seconde saison sont presque prêts.

La première saison de What if… ? vient à peine de commencer qu’elle fait déjà des émules ! En effet, l’équipe créative aurait déjà achevé son travail de script pour la seconde saison du programme. Pas étonnant, lorsque que l’on sait les ambitions de Marvel avec la sortie de ce nouveau projet. Le studio entend bien gagner une place importante dans le format animé, allant jusqu’à créer une nouvelle entité dédiée. Il est donc logique que la maison mère veuille rentabiliser au mieux son projet et si possible sur la longueur !

What if… ? prépare déjà sa deuxième saison / Crédit : Marvel Studios

Ainsi, la seconde saison de What if… ? serait d’ores et déjà prête, à quelques détails près. Malgré les difficultés et les retards liés à la crise sanitaire mondiale, Bradley semble fier du travail accompli.

What if… ? : la saison 2 se précise déjà !

« Le travail sur la saison 2 a été diffèrent à cause du Covid. Je pense que nos vies sont même très différentes actuellement. Mais nous avons eu une équipe incroyable. L’écriture est presque terminée. Ces nouveaux épisodes sont difficiles à animer. C’est pourquoi nous devons boucler l’écriture le plus tôt possible ! Même si cela a souvent été difficile, je ne peux vraiment pas me plaindre ! » témoigne ainsi Bradley.

La sortie des premiers épisodes de What if… ? vient donner un nouveau coup d’accélérateur à la phase 4 du MCU. La suite du programme enchante déjà les fans du monde entier avec l’arrivée de Doctor Strange, le retour ultra-attendu de Spider-Man ou encore la sortie de Eternals. Et il semble désormais acquis que les événements mis en scène par What if… ? auront un impact direct dans l’avenir proche du MCU. Certains protagonistes pourraient même occuper une place importante dans les prochaines années. Mais tout cela reste encore à confirmer.

Pour l’heure, impossible d’en apprendre davantage sur cette seconde saison. Les spectateurs peuvent déjà découvrir les premiers épisodes, salués par la critique professionnelle et les influenceurs mondiaux. Au programme : des histoires passionnantes dans une chronologie alternative, le tout sur fond de design ultra-léché.

Source : Screenrant