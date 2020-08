ZTE dévoile un aperçu du premier smartphone doté d’une caméra sous l’écran

Cependant, des fabricants comme ZTE vont encore plus loin en dévoilant eux-mêmes leur téléphone avant même la présentation officielle.

Crédit : ZTE

Le premier téléphone au monde doté d’une caméra cachée sous l’écran, le ZTE Axon 20 5G, sera lancé en Chine le 1er septembre. La société avait déjà annoncé qu’elle serait la première à commercialiser cette technologie.

Dans une nouvelle publication sur Weibo, le PDG de ZTE révèle le design avant et arrière de l’appareil. Il est équipé d’un écran OLED de 6,92 pouces sans encoche avec un capteur d’empreintes digitales intégré. L’écran Full HD+ offre une définition de 1080 x 2460 pixels et occupe presque toute la surface avant.

On ne sait pas si l’écran offre un taux de rafraîchissement élevé. Le côté droit du téléphone comporte des boutons de volume ainsi que le bouton pour allumer le téléphone.

Quelles caractéristiques techniques ?

Côté processeur, le téléphone sera équipé d’un Snapdragon 765G, le processeur qui équipe également le OnePlus Nord. Le module photo arrière sera composé de quatre objectifs, dont un principal de 64 MP et un ultra-grand angle de 8 MP, ainsi que d’une paire de capteurs de 2 MP, probablement macro et de profondeur. Le capteur de 32 MP destiné aux selfies se trouve sous l’écran. Pour rappel, ce sont Oppo et Xiaomi qui ont dévoilé en premiers des prototypes fonctionnels embarquant une caméra sous l’écran, mais ZTE est le premier fabricant à la rendre disponible pour tous.

Le téléphone fonctionnera sous Android 10 et sera équipé d’une batterie de 4 120 mAh, peut-être un peu juste pour un téléphone de cette taille. Il embarquera jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Crédit : ZTE

Source : Weibo