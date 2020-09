Bose Frames : trois nouvelles lunettes audio avec un son amélioré

Trois nouvelles paires de lunettes fabriquées par Bose viennent s’ajouter aux deux lunettes déjà commercialisées par l’entreprise.

Crédit : Bose Frames Tempo – Bose

La société a maintenant affiné sa technologie. Elle a dévoilé trois nouvelles montures, dont un modèle sport, la Tempo. Celle-ci offre des verres plus grands dans une monture plus légère qui, selon Bose, est très durable.

La Tempo pourrait bien être la variante qui possède le meilleur son de toutes. En effet, elle utilise un haut-parleur de 22 mm qui peut jouer assez fort pour être entendu lorsque l’on fait du vélo à 25 km/h. La Tempo a également la meilleure autonomie de la gamme (8 heures), et peut se recharger via USB-C. Elle possède également une certification IPX4 pour la résistance à l’eau et à la sueur. Les deux autres ont une certification IPX2.

La Tenor et la Soprano sont équipées de haut-parleurs de 16 mm et Bose affirme que les basses sont particulièrement améliorées par rapport aux anciens modèles. Elles ont une autonomie de 5,5 heures et se rechargent via un connecteur personnalisé. Sur son site, Bose référence la Tenor comme une monture carrée raffinée et la Soprano comme une monture papillon élégante.

Prix et disponibilité

Bose affirme qu’il a amélioré la qualité du son sur toutes ces enceintes tout en créant « les enceintes Bose les plus minuscules, les plus fines et les plus invisibles jamais réalisées. ». Le poids en revanche augmente de 5 grammes entre la monture Alto et les montures Tenor et Soprano.

Toutes les nouvelles montures sont disponibles dès maintenant au prix de 279,95 €. C’est 50 euros de plus que les montures Alto et Rondo d’origine, présentées en 2018. Pour nous faire notre propre avis sur ces lunettes, nous avions pu tester les Bose Frames Rondo. Elles sont déjà disponibles à l’achat sur le site officiel de Bose.

Source : Bose