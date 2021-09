The Matrix Resurrections : le trailer inclut une scène du premier film

Lors du premier trailer du prochain Matrix Resurrections, les spectateurs les plus attentifs ont pu apercevoir un important détail. En effet dans celui-ci, on aperçoit rapidement un extrait du premier film de la saga, sorti en 1999…

C’est autour de la deuxième minute de la bande annonce lors d’un rapide flash-back, affiché sur ce qui semble être un écran géant en arrière-plan, qu’on peut voir la courte scène. On y voit Neo en train de crier. Il s’agit d’un extrait du premier volet, The Matrix, sorti il y a plus de 20 ans. On peut également apercevoir au début du trailer Neo en train de se réveiller dans une des nombreuses « couveuses » qui permettent aux machines de puiser leur énergie. La scène ressemble de manière troublante au film de 1999, et pourrait également en être extraite.

Matrix – Crédit : commons.wikimedia

Peu d’informations ont filtré quant au prochain film des sœurs Wachowski. Les seules précisions disponibles concernent le casting. Keanu Reeves reprendra son rôle de Neo, l’élu. Son amour de toujours, Trinity, sera également interprété par l’actrice originale Carrie-Anne Moss. On comptera aussi au casting Jada Pinkett Smith, qui tiendra à nouveau le rôle de Niobe.

The Matrix Resurrections : un casting en partie renouvellé

Changement majeur en revanche, Laurence Fishburne, qui incarnait Morpheus, ne sera pas de la partie. Ce dernier a récemment expliqué lors d’une interview les raisons de son absence dans ce film. L’acteur de 60 ans cède ainsi la place à Yahya Abdul-Mateen. Ce nouvel opus inclura ainsi de nouveaux arrivants. Parmi ceux-ci, on pourra voir Neil Patrick Harris et Jessica Henwick. Christina Ricci sera également à l’affiche.

Bien que le troisième film, The Matrix Revolutions, ait mis un terme définitif au voyage de Neo, celui-ci revient sur le devant de la scène dans ce bien-nommé The Matrix Resurrections. Dans le premier trailer, Neo est apparemment amnésique. Le monde autour de lui semble avoir grandement changé. Ainsi, et on soulignera le parallèle avec le premier opus, l’élu va devoir encore une fois chercher des réponses quant à sa propre identité…

