WandaVision : une fuite révèle le retour d’un grand vilain de la phase 2 du MCU

Il y a quelques semaines, l’actrice Elizabeth Olsen a déclaré dans une interview qu’un acteur bien connu du MCU ferait un caméo dans un des futurs épisodes de WandaVision. Depuis, les fans spéculent sur l’identité de ce personnage. Selon plusieurs indices, ce dernier pourrait être un vilain lui aussi déjà mort.

Ultron dans Avengers : l’Ère d’Ultron – Crédit : Marvel Entertainment

Le premier indice se trouve tout simplement sur Google. En cherchant la liste du casting WandaVision, on peut voir une liste avec tous les noms et visages des acteurs déjà aperçus dans le sa série Marvel. Mais parmi eux, un certain James Spader apparait également. Spader a prêté sa voix à Ultron, l’IA créée par Tony Stark et Bruce Banner dans Avengers : L’Ère d’Ultron.

Cette information est reprise par le site spécialisé SMALL SCREEN, qui indique qu’une source proche des Marvel Studios a confirmé ce caméo. Celle-ci affirme qu’Ultron, interprété à nouveau par James Spader, sera présent dans une scène de WandaVision. Cette même source avait alors également révélé le retour de Pietro Maximoff version Evan Peters (avant la diffusion de l’épisode 5).

Une autre version d’Ultron dans WandaVision

« Il semblerait que Wanda va faire revenir Ultron sous une forme ou une autre avec Quicksilver, mais tout sera faux. Ce ne sera pas la bonne version de Quicksilver, ce sera la version d’Evan Peters. Et Ultron sera différent également, mais toujours doublé par James Spader. Ce sera une scène dans laquelle Wanda essaie de gérer traumatisme de la perte de son frère, mais cela ne se déroulera pas comme prévu. », explique la source.

Cette scène ne sera-t-elle qu’un flashback ? Ou Wanda va-t-elle malencontreusement faire revenir le vilain à la vie ? Le retour d’Ultron a souvent été évoqué dans diverses théories de fans. Certains ont même imaginé que l’IA ait pu s’échapper sur Internet et qu’elle reviendrait dans une des armures d’Iron Man. Wanda aurait alors un autre ennemi plus puissant que le SWORD à affronter.

James Spader est-il cet acteur surprise auquel Elizabeth Olsen a fait allusion ? Nous le découvrirons peut-être dans l’épisode 7 de WandaVision disponible aujourd’hui sur Disney+.

Source : BGR