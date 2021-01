Xbox Series X et S : Microsoft demande l’aide d’AMD pour mettre fin aux pénuries

Le PDG de Xbox, Phil Spencer, a officiellement réagi à la situation lors d’un podcast de Larrt Hyrb. Microsoft aurait même fait appel au fabricant de puces AMD pour accélérer la production.

La Xbox Series S et la Xbox Series X – Crédit : Microsoft

Le jour de leur sortie, Microsoft aurait vendu plus d’un million de Xbox Series X et S. Comme à chaque sortie d’une nouvelle génération de consoles, le lancement des PS5 et Xbox Series X et S a été très mouvementé à cause des vols, des arnaques, des braquages ainsi que des ruptures de stock.

Microsoft s’efforce d’accélérer la production de Xbox Series X et S

Lors du podcast du Major Nelson, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que la société faisait tout ce qu’elle pouvait pour augmenter la production de la Xbox Series X et de sa petite sœur, la Series S. Cependant, il semble que la production soit limitée à cause de problèmes d’ingénierie. « J’ai entendu des gens dire : pourquoi n’en avez-vous pas construit plus ? Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt ? Pourquoi ne les avez-vous pas expédiées plus tôt ? […] Il ne s’agit en fait que de capacité de production. Nous ne les retenons pas. Nous les construisons aussi vite que nous le pouvons. Toutes les chaînes de montage en marche. J’étais au téléphone la semaine dernière avec Lisa Su de AMD, je lui demandais comment en obtenir davantage ? C’est donc quelque chose sur lequel nous travaillons constamment, mais ce n’est pas seulement nous. Je pense que l’intérêt pour le gaming a atteint des sommets en 2020. ».

En augmentant la production de ces puces, AMD permettrait à Microsoft de fabriquer un plus grand nombre de consoles. Cependant, la pénurie semble toucher tous les fabricants, y compris AMD et ses récentes puces Ryzen 5000. Le mois dernier, nous vous expliquions pourquoi Sony, Microsoft, AMD et NVIDIA sont actuellement confrontés à des ruptures de stock qui pourrait durer jusqu’au printemps.

À cause de ces pénuries, certains acheteurs n’ont pas hésité à revendre leurs nouvelles consoles ou cartes graphiques sur des sites de vente en ligne pour des prix exorbitants, qui dépassaient parfois plusieurs milliers d’euros. Un joueur avait par exemple acheté 200 PS5 en prévision des ruptures de stock. En les revendant, il a fait plus de 30 000 euros de bénéfices. Il arrive que Microsoft et Sony réapprovisionnent certains revendeurs avec quelques consoles, il faut donc se tenir à l’affût, car les stocks partent généralement en quelques secondes seulement.

