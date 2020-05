Skullcandy lance des écouteurs sans fil avec une balise Tile à moins de 100 €

À lire l’actualité, on a parfois le sentiment que le marché des écouteurs sans fil se résume à Apple suivi des autres fabricants de smartphones qui tentent de le détrôner. Pourtant les alternatives sont nombreuses. Les Sony WF-SP800N n’ont notamment rien à envier aux Airpods. Dans une catégorie plus économique, Skullcandy renouvelle sa gamme d’écouteurs True Wireless avec quatre nouveaux modèles : Push Ultra, Indy Evo, Indy Fuel et Sesh Evo.

Les Skullcandy Push Ultra – Crédit : Skullcandy

Certains écouteurs permettent déjà d’être localisé en jouant un son ou en indiquant le lieu où ils ont été appairés à un smartphone. Des fonctionnalités pratiques, mais dont l’efficacité reste très limitée. Skullcandy et Tile vont plus loin en dotant les quatres nouveaux modèles de balises Tile. À partir d’un smartphone, le service de tracking d’objet permet de connaître leur position exacte, et même de les retrouver en cas de vol. Le dispositif est d’autant plus efficace, qu’il permet de retrouver leur étui, mais aussi chacun des écouteurs. Une fonctionnalité qu’on pourrait voir arriver sur les prochains Airpods attendus pour 2021. Les dernières versions d’iOS indiquent qu’Apple est sur le point de lancer AirTag, un service similaire à celui proposé par Tile.

Seul le Push Ultra constitue une véritable nouveauté, les trois autres paires d’écouteurs sont déjà connues et se distinguent principalement des versions précédentes par leurs coloris et l’intégration de Tile. Les Indy Evo bénéficient néanmoins d’une meilleure autonomie pour atteindre 30 heures, 6 heures par charge et 24 heures supplémentaires grâce à leur boîtier. Le modèle Indy Fuel dispose désormais de la recharge sans fil. Les Push Ultra cumulent la recharge rapide et sans fil pour une autonomie totale de 40 heures, et résistent à la transpiration avec un indice de protection IP67.

À 79,99 € pour Sesh Evo, 99,99 € pour les Indy Evo, 119,99 € pour les Indy Fuel et enfin 129,99 € pour les Push Ultra, les nouveaux Skullcandy constituent une alternative bon marché aux écouteurs livrés en standard avec les smartphones, notamment les écouteurs Apple. L’iPhone 12 pourrait en effet se passer d’EarPods.

