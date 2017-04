Une IA pour percer le langage des dauphins

Une startup suédoise a développé Gavagai, une intelligence artificielle qui a réussi à maîtriser 40 langues humaines jusqu’à présent. Forte de ce succès, elle l'utilisera avec les chercheurs de l’Institut royal de technologie de Suède (KTH) pour percer le langage des dauphins. À terme, l’équipe devrait avoir un dictionnaire servant à interpréter les communications de ces mammifères aquatiques.

Les chercheurs travailleront dans un parc animalier à 150 kilomètres au sud de Stockholm où se trouvent des dauphins à gros nez ou tursiops. Ce nouveau défi de Gavagai ne présente pour l’instant aucun gain commercial. Mais sachant que le programme s’appuie sur le deep learning, les données récoltées chez les dauphins serviront à affiner son efficacité. D’ailleurs, les méthodes d’enregistrement et la capacité de calcul utilisées dans cette recherche contribueront à accélérer le processus d’apprentissage.

Gavagai a été financé à hauteur de 10 millions de dollars depuis ces dernières années. Le logiciel peut lire des textes et en faire un résumé. Il sert également dans la collecte de donnée et peut être intégré dans les sites Web via une API.

>>> Lire aussi Ne jamais montrer son iPad à un dauphin, jamais !